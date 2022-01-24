Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Kuşburnu çayı faydaları

Kuşburnu, çok eski çağlardan beri kullanılan şifalı bir bitkidir. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kuşburnunun faydaları

Kansızlığa iyi gelir.

Gözleri koruyor.

Cildi güzelleştiriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kabızlığı önlüyor.

Kansere karşı koruyor.

Kötü kolesterolü düşürür

kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kendine has bir aromaya ve kokuya sahip olan kuşburnu çayı özellikle soğuk kış günleri için ideal bir C vitamini kaynağıdır. Kuşburnu çayı için 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ve 1 su bardağı su yeterlidir. Bir cezveye ya da tencereye 1 su bardağı su ekleyin ve kaynayan suya 3 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyip 10- 15 dakika daha kaynamaya bırakın. Daha sonra kuşburnu çayını ocaktan alarak 5-10 dakika dinlenmeye bırakın. Bir süzgeç yardımıyla fincana süzün. Limon dilimleri ya da bal ile lezzetlendirerek kuşburnu çayını içebilirsiniz. Ayrıca tarçın, ıhlamur, nane gibi diğer bitkilerle birlikte de kış çayı olarak tüketebilirsiniz.

Kuşburnu çayı faydaları

C vitamini başta olmak üzere içeriğinde birçok vitamin ve mineral bulunduran kuşburnu çayı, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Antioksidan özelliği sayesinde toksin maddelerin ve fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve hücrelerin kendini yenilemesini destekler.

İltihap söktürücü etkiye sahip olan kuşburnu çayı, eklemlerdeki iltihapların sökülmesine yardımcı olarak diz ağrısı ve eklem rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlar.

Midenin asit düzeyinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan kuşburnu çayı aç karnına içildiğinde ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının tedavisini destekler. Aynı zamanda bağırsak hareketlerinin hızlanmasına da yardımcı olarak gaz ve şişkinliği önleyebilir.

Kuşburnunun zararları olası yan etkileri

Kuşburnunun yoğun tüketimi bulantı ve kusma, ishal, mide yanması, baş ağrısı, mide krampları, kabızlık, yorgunluk ve uykusuzluk gibi yan etkilere sebep olabilir.