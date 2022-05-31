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Siyaset “Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez”
Siyaset

“Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez”

MHP, gençlere yönelik “x, y, z” gibi kodlamalara karşı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin gençlerle fotoğraflarının yer aldığı “Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez” sloganlı görseller ile kısa video hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:35:00 -
"Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez"

Bahçeli, partisinin duruşunu, “Gözlerine kara perde inenler nasıl bakar bilemem ama biz gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz. Alayını evladımız, alayını kardeşimiz, alayını yılmaz ve yıkılmaz Türk gençliğinin saygın ve sahiplenilmesi gereken bir parçası olarak değerlendiriyoruz” sözleriyle ortaya koymuştu. MHP’nin 2023’teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeren çalışmada, “Nesillerin birlik ve beraberliği, “aile” kavramı ile “ata-evlat” ilişkisine vurgu yapıldı. Çalışmalar, partinin ve parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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