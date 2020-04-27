  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası’nın otomobil hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Kuşadası’nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi.

2020-04-27 05:02:07 -
Kuşadası’nın otomobil hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Kuşadası’nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın çeşitli mahallelerinde son dönemde araç ve otomobil hırsızlıklarının artması üzerine polis ekipleri alarma geçti. Son olarak Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Ege Uluçınar Sitesi’nde aynı gece 4 otomobilden hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobese kameralarını tek tek inceledi. İncelenen güvenlik kamerasında kimliği belirsiz hırsız sırayla park halindeki otomobillere girerek, hırsızlık yaparken görüntülendi. Kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, yakalanması için de araştırma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı