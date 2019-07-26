Kuşadası’nın çehresi değişiyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçeye yeni park alanları kazandırmak için çalışırken bir yandan da mevcut parkları estetik bir görünüme kavuşturmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yapım çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan park, bahçe ve meydanları da ihmal etmiyor. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndan başlamak üzere merkezi noktalara yerleştirilen ahşap saksılı çiçekler beğeni ile karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın geçmiş yıllar itibari ile eskimiş bir vitrine sahip olduğunun altını çizerek, “Vitrini olmayan mağaza iş yapamaz. Bu bilinç ile Kuşadası’nın çehresini değiştirmemiz lazım. Kuşadası’na gelen misafirlerimizi tertemiz caddelerimiz, pırıl pırıl parklarımız ve görsel zevki yüksek peyzajımız ile karşılamalıyız” dedi.

Başkan Ömer Günel konuşmasının devamında, “Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile yoğun bir çalışma dönemi yaşıyoruz. Üç buçuk ayda 70 parkın bakımını tamamladık. Zemin yenilemesi, temizlik, peyzaj düzenlemesi, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun gruplarının, spor aletlerinin ve dinlenme alanlarının bakımları da periyodik olarak yapılıyor. Basketbol sahalarına monte edilmeye başlanan ve cam panya olarak adlandırılan, potanın çember dışında kalan dörtgen bölümünün ses çıkarmayan akrilik malzemeden imal edildiği potalar sporseverler ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.Şu ana kadar dört parka monte edilen ses çıkarmayan potalarla gürültü kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. ‘Cam panyalı’ olarak bilinen potaları Kuşadası’nın basketbol sahası bulunan tüm parklarına yerleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.