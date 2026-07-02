Kuşadası’ndaki yolsuz kooperatif başkanı ile 2 görevli tutuklandı

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından önceki gün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. ve B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı öğrenildi. Kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. MASAK raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile birlikte M.A. ve S.V. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.