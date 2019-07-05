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Kuşadası’ndaki Da Vinci Sergisi’nin minik ziyaretçileri

Kuşadası Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi iş birliğinde Kervansaray’da açılan Leonardo Da Vinci İcatlar Sergisi, kapısını merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara açtı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:56
Kuşadası’ndaki Da Vinci Sergisi’nin minik ziyaretçileri

Kuşadası Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi iş birliğinde Kervansaray’da açılan Leonardo Da Vinci İcatlar Sergisi, kapısını merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara açtı.


Kuşadası Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir geziyle Da Vinci’nin tarihe ışık tutan icatları ile buluşma şansı yakalayan çocuklar ve velileri Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.


Roma, Milano, Chicago ve İzmir gibi dünya kentlerinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Tales Matematik Müzesi işbirliğinde Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda açılan Da Vinci İcatları Sergisi, bugünlerde minik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kuşadası Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kuşadası’nın merkeze uzak mahallelerinde yaşayan çocukların Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı sergiyi görebilmesi için gezi düzenledi.


Gezinin ilk gününe Yayla ve Kirazlı mahallelerinde yaşayan 62 çocuk ve veli katıldı. Sergide yer alan Da Vinci’nin icatlarını büyük bir ilgi ve merakla karşılayan çocuklar ve aileleri, böylesine güzel bir sergiyi görme şansını kendilerine sunduğu için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Geziler önümüzdeki haftalarda Çınar, Yeniköy, Caferli ve Soğucak mahallerinde yaşayan çocukların katılımı ile sürecek.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çocuk ve gençlerin psiko-sosyal gelişimleri açısından sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışı ve taşıdığımız sorumluluk gereği çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sunacak her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyete destek veriyoruz. Bu kapsamda ilçe merkezine nispeten uzak mahallelerde yaşayan çocuklarımızı muhteşem bir organizasyon olan Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi ile buluşturmak istedik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:56
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