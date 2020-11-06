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Yerel Kuşadası'ndaki ağır hasarlı bina sayısı artıyor
Yerel

Kuşadası'ndaki ağır hasarlı bina sayısı artıyor

Kuşadası'nda meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalarda, ağır hasarlı bina sayısının arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:00:00 -
Kuşadası'ndaki ağır hasarlı bina sayısı artıyor

Kuşadası’nda depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması için ekip sayısı arttırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği Kriz Masası, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kent genelindeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası’nda kriz masasına şu ana kadar 2 bin 300 hasar başvurusu yapılırken, ağır hasarlı bina sayısı da 82’ye yükseldi.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının süratle devam etiği belirtilen açıklamada, "İlçemizde hasar tespit çalışmalarına bir an önce netice alınabilmesi için ekip sayısı Valiliğimizce arttırılmıştır. Ekipler her bir mahalle bazında çalışmalarını seri olarak sürdürmektedir. Komisyon çalışmaları esnasında ilave talep ve tekliflerin olmaması önem arz etmektedir" denildi.

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