Kuşadası’ndaki 23 Nisan coşkusuna Ukraynalı çocuklar renk kattı

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası’na gelen Ukraynalı çocuklar, yaptıkları gösterilerle23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de renk kattı. Türkçe şarkılar da seslendiren Ukraynalı misafir çocuklar, törene katılanlar tarafından beğeniyle izlendi ve alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği’nin ortak daveti üzerine Kuşadası’nın kardeş şehri olan Ukrayna’nın Çerkassi kentinden gelen Perlyna ve Freedoom Çocuk Dans ve Müzik Grubu bayram gösterilerinin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Ukraynalı çocukları, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Günel, gösterilerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, ortak projelerde yeniden bir araya gelmek için çalışma yapacaklarını söyledi.