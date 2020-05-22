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Kuşadası’nda zehirli aslan balığı görüldü

Kuşadası’nda dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli ’Aslan Balığı’ (Pterois Miles) görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:09:20 -
Kuşadası’nda zehirli aslan balığı görüldü

Kuşadası’nda dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint okyanusu kökenli ’Aslan Balığı’ (Pterois Miles) görüldü.


Kuşadalı tecrübeli dalgıç Mustafa Irkaş, Kuşadası balıkçı barınağındaki bir teknenin altını temizlemek için dalış yaptığı sırada, denizin dibinde şimdiye kadar hiç görmediği bir balıkla karşılaştı. Balığı zıpkınla avlayan Irkaş, çevre konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) haber verdi. EKODOSD tarafından yapılan incelemede ise dikenleriyle dikkat çeken balığın, Pterois Miles olarak adlandırılan ’Aslan Balığı’ olduğu belirlendi. Kuşadası Körfezi’nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten 66 yaşındaki Mustafa Irkaş, “Bunca yıldır dalış yaparım bu balığı ilk kez gördüm. İlginç dikenlerini yelpaze gibi açıyordu. Suyun altında teknenin altını temizliyordum, iyi ki elime denk gelmeden fark ettim. Daha sonra EKODOSD’u aradım” dedi.


Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, "Aslan balığının zehri, sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde olduğundan, eti balon balığının aksine yenebilir. Ancak temizlenmesi dikkat ve ustalık gerektirir. Muhtemelen önümüzdeki süreçte çoğalacak ve tezgahlardaki yerini alacaktır. İstilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke, türün avcılığını desteklemektedir. Aslan balığını avlayanlar, yanlarında zehirli dikenleri kesmek için mutlaka bir makas bulundurmalı ve dikkatli bir şekilde kesmelidir. Aslan balığı, üzerinde bulunan zehirli dikenler dolayısıyla dikkat edilmesi gereken balık türlerinin başında gelmektedir. Yakalanan aslan balığı, araştırmalar yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu’na gönderilerek, biyoekolojisi hakkında bilgiler sağlanmaya çalışılacak" dedi.

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