Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili Bayraklıdede Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde 37 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin 2 farklı adrese yaptığı operasyonda da 41 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 otomatik av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele bulundu. Operasyonlarda 2'si otomobilde 6 kişi gözaltına alındı.

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