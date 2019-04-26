Kuşadası’nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin yücel, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çalım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kuşadası TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelasını kesen Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, özellikle son 10 yılda TUBİTAK üzerinden önemli bilimsel gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, " Öğrencilerin gelişmesi için son 10 yılda TUBİTAK ciddi katkılar sağlıyor ve imkanlar yaratıyor. Sevgili öğrencilerimiz bunlar en iyi şekilde yararlanmalı. Bunun faydası ileride görülecek. Özellikle teorik olarak edinilen bilgilerin pratiğe dökülmesi gelişmek için çok Okul bahçesinde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje sergilenirken, farklı ve ilginç projeler davetlilerin büyük ilgisini çekti.