Kuşadası’nda taş boyama sergisi açıldı Kuşadası’nda taş boyama sergisi açıldı.

Kuşadası’nda taş boyama sergisi açıldı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Yayla İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Doğanın İçinden" isimli taş boyama sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Kuşadası Yayla İlkokulu öğretmenleri Oya Üyücü ve Haluk Başpınar’ın koordinatörlüğünde hazırlanan taş boyama çalışmaları sergi açılışına katılan sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

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