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Yerel Kuşadası'nda silahlar konuştu!
Yerel

Kuşadası'nda silahlar konuştu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 05:06:00 -
Kuşadası'nda silahlar konuştu!

Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.

Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

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