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Aktüel

Kuşadası’nda Pazar günü 5 saat elektrik kesilecek

Kuşadası’nda 7 Haziran Pazar günü 5 saat süreyle programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:33:35 -
Kuşadası’nda Pazar günü 5 saat elektrik kesilecek

Kuşadası’nda 7 Haziran Pazar günü 5 saat süreyle programlı elektrik kesintisi yapılacak.


ADM EDAŞ Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Pazar günü sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında Kuşadası merkezinde genel bakım çalışması yapılacağından, Kuşadası şehir merkezindeki tüm mahalleler ile özel trafolu müşterilerde 5 saat süreyle elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu.

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