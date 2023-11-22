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Yerel Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı
Yerel

Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 07:37:00 -
Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ışık ihlal yaptığı ileri sürülen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile İzmir istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan Ömer K., iddiaya ışık ihlali yaptı. Bu sırada motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan M.’nin motosikletine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan M., tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan motosiklet sürücüsünün Aydın’a sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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