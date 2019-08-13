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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

Ege Port Limanı'na 3 gemiyle 2 bin 850 yolcu geldi

13 Ağustos 2019 Salı 11:52
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

AYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'na 3 gemiyle, 2 bin 850 yolcu geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Venndam" ve "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Olympia" gemileri yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı toplam 2 bin 850 yolcudan bazıları, turlarla İzmir'in Efes ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ne gitti.

Turlara katılmayan yolculardan bazıları ise kent merkezinden alışveriş yapmayı tercih etti.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçenin tatilci akınına uğradığını, kruvaziyerlerle birlikte esnafın adeta çifte bayram yaptığını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:52
  1. kruvaziyer
  2. Kurban Bayramı
  3. Kuşadası Ege Port Limanı

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