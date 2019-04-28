Kuşadası’nda Kaymakamlıktan Zeus Mağarası ve Milli Park gezisi Kuşadası gerçekleştirilen turizm haftası etkinlikleri gezi ile son buldu.

Kuşadası gerçekleştirilen turizm haftası etkinlikleri gezi ile son buldu. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Zeus Mağarası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gezi düzenlendi.

43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geziye Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geziye katılan vatandaşlar profesyonel rehberler eşliğinde Zeus Mağarası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde bulunan Beş Parmak Dağları etrafında dolaştı. Katılımcılara profesyonel rehberler tarafından bölgede yetişen endemik bitki türleri tanıtıldı.

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