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Kuşadası'nda kaçakları taşıyan midibüs ateş açılarak durduruldu! 1 ölü, 7 yaralı

Kuşadası'ndajandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün midibüsünün ataş açılarak durdurulması sebebiyle 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:22
Kuşadası'nda kaçakları taşıyan midibüs ateş açılarak durduruldu! 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün midibüsü, ateş açılarak durduruldu. İddiaya göre, seken kurşunlardan midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Jandarma, midibüsteki Irak uyruklu 57 göçmenle, onlara öncülük yapan otomobildeki 4 insan kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bugün saat 02.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçeceği ihbarı geldi. Bunun üzerine jandarma, Selçuk-Kuşadası arasındaki tali yolda önlem aldı. Jandarma, Kuşadası'nın kırsal mahallesi Yeniköy yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan midibüse öncülük yapan otomobili durdurdu. Bu sırada, arkadan gelen kaçakların bulunduğu midibüsün sürücüsü, 'dur' ihtarına uymadı. Jandarma ateş açarak midibüsü durdurdu. İddiaya göre, seken kurşunlardan midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Jandarma, Irak uyruklu göçmenlerle, midibüse öncülük yapan otomobildeki 4 insan kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Aydın Valiliği açıklama yaptı: Açıklamada, "Dur, ihtarına uymayan göçmenleri taşıyan midibüsün şoförü, aracı devriye görevi yapan jandarmaların üzerine sürerek kaçmaya çalışmıştır. Bunun üzerine jandarma, midibüsü tekerlerine ateş açarak durdurmuştur. Bu sırada seken kurşunların isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak 4 organizatör, toplam 57 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:22
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Kaçak göçmenler
  4. dur ihtarına uymadı
  5. ateş açıldı
  6. ölü ve yaralılar var

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