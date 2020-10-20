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Aktüel Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu
Aktüel

Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:21:08 -
Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu

AYDIN (AA) - Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son bir haftada Kuşadası sahiline, iki yeşil deniz kaplumbağasının vurduğunu bildirdi.

Sürücü, yaptığı açıklamada, ilçedeki SSK Plajı'nda Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağası bulunduğunu, birkaç gün önce yine ilçe sahillerinde aynı türde bir kaplumbağanın da karaya vurmuş olarak bulunduğunu belirtti.

Telef olan hayvanlardan doku örnekleri aldıklarını, yara ve kesi izine rastlanmadığını, balıkçı ağlarına takılıp boğularak öldüklerinin değerlendirildiğini ifade eden Sürücü, kaplumbağaların plastik atıkları deniz anası sanarak yemeleri sonucu da yaşamlarını yitirebildiklerini kaydetti.

Türkiye'de deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Sürücü, şunları kaydetti:

"Bunun olumlu sonuçlarını da yuva ve çıkan yavru sayılarından görmekteyiz. Ancak denizlerimizde meydana gelen insan kaynaklı nedenlerden dolayı ne yazık ki birçok deniz kaplumbağasını da kaybetmekteyiz. Deniz kaplumbağalarının nesillerini devam ettirmesi için, öncelikle deniz insanlarına önemli görev düşmekte, denizlere plastik atıkların atılmaması için duyarlılığın çoğalması gerekmektedir."

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