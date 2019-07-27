Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu, Kuşadası'ndaki bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:58
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bıçaklı kavgada, bir kişi yaşamını yitirdi.
Yılancı Burnu mevkisinde, Sergen Yükçü (25) ile S.G. (26) arasında çıkan kavgada kalbinden bıçakla yaralanan Yükçü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı S.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
Yükçü'nün, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu olduğu öğrenildi.
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