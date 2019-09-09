0553 313 94 23

Kuşadası’nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi’nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:42
Kuşadası’nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi’nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül tarihinde Camiatik Mahallesi’nde bir ve 12 Ağustos ile 6 ve 8 Eylül tarihlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana gelen üç ev hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Her iki mahalledeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve hırsızlık yapılan evlerdeki teknik incelemenin ardından 4 ayrı evdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kişi olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alnan H.B. isimli şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moldova-Türkiye maçına doğru
    1. Moldova-Türkiye maçına doğru
    2. Bülent Arınç’a MHP’den tepki, CHP’den..
    3. Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
    4. Kırkağaç’ta işçi midibüsü otomobil ile..
    5. Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5..
    6. Ekrem İmamoğlu Beştepe'ye gidecek mi?
    7. Kerbela Şehitlerini Anma Programı ve..
    8. Gaziantep’te komşuların park kavgası:..
    9. Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi
    10. Saç dökülmesini önlemek için hangi..
    11. İTÜ'lü Halit Ayar kimdir? | Taksim'de..
    12. Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet..
    13. Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
    14. Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel hayatı..
    15. Kuşadası’nda 4 evi soyan hırsızlık..
    16. Asperger sendromu nedir? Asperger..
    17. Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren..
    18. İnciri sütün içinde bekletirseniz..
    19. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın..
    20. Hükümlüler, okulları yeni döneme..
    21. İlköğretim öğrencilerinden trafik..
    22. Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist..
    23. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı..
    24. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'ndan..
    25. Menisküs nedir? Menisküs yırtığı nasıl..
    26. Muzlu tart nasıl yapılır? | Muzlu tart..
    27. Gonca gül böreği nasıl yapılır? |..
    28. İspanya ilk kez ETA'yı resmen "ortadan..
    29. Trump'tan "Taliban ile görüşmenin iyi..
    30. Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!