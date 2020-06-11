Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ protesto edildi

CHP Kuşadası Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için sokağa indi. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, kadına yönelik şiddet olaylarının pandemi sürecinde artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı yapılan açıklamaya CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile çok sayıda partili kadın katıldı. Kaya Şavkay Meydanı’nda gerçekleşen protesto eyleminde CHP’li kadınlar ellerinde üzerinde “Adalet”, “Kadını Değil Şiddeti Yargıla”, “Artık Yeter”, “Tek Bir Kadının Daha Öldürülmesine Tahammülümüz Yok” yazılı pankartlar taşıyarak, alkışlar eşliğinde Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerini protesto etti.

Kadına yönelik şiddetin hiç bir haklı yönü olmadığını belirten CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı “Bu durum dünya çapında yaygınlaşan ve toplumları derinden etkileyen bir konu haline geldi. Her gün en az bir kadın şiddet yüzünden yaşamını yitiriyor. Birçok kadın ise şiddete maruz kalıyor. Güzel ilçemiz Kuşadası’nda da kadın bir banka müdürünün uğradığı saldırı bu konuya önemli bir örnektir. Ülkemizde birçok kadın sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde katledildi. Toplum olarak öyle bir hale geldik ki, bir kadının şiddete maruz kaldığını gördüğümüze müdahale etmek yerine olayı telefon kameralarımızla kayıt eder olduk. Bizeler kadına yönelik şiddetin olmadığı bir toplumda özgürce yaşamak istiyoruz” diye konuştu.