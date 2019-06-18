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Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni bir alan bulundu

Aydın gaşağı olarak da bilinen Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni bir alan bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 15:10
Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni bir alan bulundu

Aydın gaşağı olarak da bilinen Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni bir alan bulundu. Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’deki yeni tüllüşah yetişme alanında çevreciler inceleme yaptı.


Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden yapılan açıklamada, tüllüşahın özellikle son 30 yılda kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: “Kuşadası binlerce yıllık tarihi, çevresindeki doğal ve kültürel değerleri, denizel ve karasal zengin biyoçeşitliliği, geleneksel kültürünü devam ettiren otantik köyleri, yaban hayatı, kruvaziyer ve yat limanlarıyla Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biridir. Son 30 yılda kitle turizminin gelişmesiyle birlikte insan kaynaklı baskılar nedeniyle bu zengin değerlerinin yavaş yavaş kaybolduğu görülmektedir. Kuşadası ve çevresinde doğal kaynak türlerine, hassas ekosistem alanlarına, endemik bitki türlerine dikkat edilmeden yapılan uygulamalar sonucunda birçok değer yitirilmiş ve azalmıştır. Bunlardan bir tanesi de, Kuşadası tüllüşahı (Aydın gaşağı) olarak bilinen ve adını Milli Parkın bulunduğu Samson Dağları’nın antik isminden alan Rhaponticoides mykalea adındaki bitkidir. IUCN’in Tehlike Kategorisinde “CR” (Çok Tehlikede) olarak belirlenen tüllüşahlarla ilgili Yaylaköy’de araştırma yaparken yeni bir alan bulduk. Yaylaköy altında koyunlarını otlatan çoban Fahrettin Çiftçi’ye tüllüşahların fotoğrafını gösterdiğimizde, ektiği tarlanın ortasında bu bitkilerden olduğunu söyledi. Tarlanın ortasında kalan adada ve hemen yakınındaki küçük tepede bulunan tüllüşahlar, bugüne kadar gördüğümüz en zengin popülasyonu oluşturmaktadır. Yaklaşık 3 metreyi bulan tüllüşahlar, adını aldığı Mykalea Dağları’nın panoramik görüntüsüne büyük zenginlik katıyor. Bitkinin korunması için işbirliği yaptığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kuşadası Belediyesi ve ADÜ Biyoloji Bölümü’ne, Tür Eylem Planı çalışmalarına alınması için bilgilendireceğiz."


Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de bulunan yeni tüllüşah yetişme alanıyla ilgili konuşan çoban Fahrettin Çiftçi, “Tarla eskiden bize aitti ama İstanbul’dan birine sattık. Sahibinden kiralayıp susam, karpuz gibi ürünler ekiyorum. Tarlanın ortası taşlık olduğundan burayı sürmemiştim. Taşları toplayıp burayı da süreyim diye düşünmüştüm. Ancak tüllüşah denilen aynı zamanda deli enginar dediğimiz bu bitkinin çok önemli olduğunu öğrendik. Dünyaya buradan tanıtılan tüllüşahları korumak artık bizim görevimiz” dedi.


Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz ise, “Tüllüşahların çok önemli bir bitki olduğunu son birkaç yılda burada yapılan çalışmalar sonucunda öğrendik. Yaylaköy’ün doğal bir zenginliği olarak görüyoruz. Kuşadası’na gelen ressamlar, kendi kahvemin duvarına tüllüşahların resmini çizdiler. Köydeki duvarların üzerine de çizilmesi için, belediyeye müracaat edeceğiz. Kızım okulda tüllüşah resim yarışmasında 1. oldu. Bu bitkinin korunması için Yaylaköy’de el birliğiyle çalışacağız. Aynı zamanda tanıtıp turizme de kazandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:10
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