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Kuşadası motosiklet karnavalı başladı

Tükiye’nin en eski motosiklet festivali Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl 09 Route Kuşadası Motosiklet Karnavalı olarak düzenleniyor.

13 Eylül 2019 Cuma 16:22
Kuşadası motosiklet karnavalı başladı

Tükiye’nin en eski motosiklet festivali Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl 09 Route Kuşadası Motosiklet Karnavalı olarak düzenleniyor. 5 gün sürecek organizasyon kapsamında Kuşadası’na yaklaşık bin motosikletli bekleniyor.


Kuşadası’nın motosiklet sürücüsü belediye başkanı Ömer Günel Kuşadası’nın motosiklet sevdalıları için önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “ Kuşadası Motosiklet Kulübünün kurucu üyelerinden bir olarak ben de motosiklet sevdalısı biriyim. Kuşadası motosiklet sürücüleri için çok güzel rotalara ve kamp alanlarına sahip bir kent. Bu yıl düzenlenen festivalimizi karnaval havasında gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda festivalimizi uluslar arası platforma taşımayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz gün itibari ile kentimizde uzun yıllardır kesintiye uğrayan bir çok festivalimizi tekrar canlandırdık. Hedefimiz Kuşadası’nı sadece turizm değil kültürel ve sosyal etkinliklerlede ulusal ve uluslararsı platforma taşımaktır. Tüm motosiklet sevdalılarını Kuşadası’na bekliyoruz” dedi.


Kuşadası Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Aktaş motosiklet sürücülüğünün disiplin isteyen bir yaşam olduğunun altını çizerek, “Ülkemizde hatta dünyada motosikletliler çok yanlış tanınıyor. Tabi burada bizlerin de bu konuda eksikliği olduğu aşikar. Bugün ana haber bültenlerinde genel de motosiklet kazaları yada motosiklet sürücülerinin hayati hataları yayınlanır. Kamuoyunda da motosikletin çok tehlikeli bir seçenek olduğu algısı oluşmaktadır. Bu yanlış algıyı değiştirmek bizlere düşmektedir. Bu amaçla 13 senedir düzenlediğimiz motosiklet festivalimizi daha etkin bir içerikte sunabilmek için çeşitli aktivitelerle zenginleştirdik. Öncelikli amacımız hemvatandaşlarımıza hemde motosiklet kullanıcılarımıza motosiklet kullanmanın disiplini anlatmak, motosikletlilerinde yansıtıldığının aksine yaşadıkları çevreye önem veren topluma saygılı çevreye duyarlı bireyler olduğunu anlatmaktır“ dedi.


Motosiklet akrobasi takımı tarafından Kuşadası sahil bulvarında3 gün sürecek şovun ilki bugün yapıldı. El heykeli olarak da isimlendirilen alanda yapılan gösteriyi vatandaşlar büyük birilgi ile izledi. Türkiye’nin motosiklet akrobasisi dalında tanınmış isimlerinden Furkan Hancar ve Hakan Can Namlı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:22
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