  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası köpek evine uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Kuşadası’nda narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:24:11 -
Kuşadası köpek evine uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Kuşadası’nda narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 kök Hint keneviri ele geçirilirken, bir belediye personeli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi(Köpek evi) ve çalışanlarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından narkotik ekipleri önceki gün köpek evine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu köpek evi içerisindeki bir tarlada ekili halde 7 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili köpek evinde çalışan belediye personeli A.S.’de gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı