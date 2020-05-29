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Yerel

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:32:31 -
Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını açıyor

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 1 Haziran’da kapılarını yeniden açıyor.


Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda açılış öncesi yeni genelge doğrultusunda hazırlıklar yapılmaya başlandı. Buna göre, plajlar ile masa ve şezlong düzenleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturuldu.


Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımız 1 Haziran itibari ile ziyaretçilerimizin hizmetine açılacaktır.Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği için Covid-19 salgın önlemleri alınmış,masa ve şejlong düzenleri oluşturulmuştur. Ziyaretçilerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tüm önlemlere Milli Parkımız sınırları içindede uymalarını rica ediyoruz" denildi.

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