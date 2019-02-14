Kuşadası CHP’den Ömer Günel’in seçim aracına yapılan saldırıya kınama

Kuşadası’nda dün gece saatlerinde CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’in seçim çalışmalarında kullandığı seçim aracına yapılan fiziki saldırı tepki çekti.

CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek yaptığı açıklamada; “İlçemiz Candan Tarhan Bulvarı eski Saydam Tıp Merkezi yakınlarında park halindeki Cumhuriyet Halk Partisi seçim aracımıza 13 Şubat akşam sularında saldırı düzenlenmiş ve aracımızın sağ ön ve arka lastikleri delici bir cisimle patlatılmıştır. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala her ne sebeple olursa olsun seçim aracımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman demokrasiden ve Cumhuriyetimizin değerlerinden yana olduk Kuşadası Halkının da demokrasiden ve Cumhuriyetimizin değerlerinden yana olduğunu çok iyi biliyoruz. Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi en büyük arzumuzdur. Bu amaçla Kuşadası’nda tüm demokrasi bileşenlerini göreve çağırıyor bu tip provakatif çirkin saldırıların bir daha olmamasını diliyoruz. Kuşadası demokrasi karşıtlarına asla geçit vermez” dedi.

Gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medyadan öğrenen bir çok vatandaş tepki gösterdi. Yapılan çirkin saldırıyı kınayan vatandaşlar, “Kuşadası’nda hiçbir seçim döneminde yaşanmamış olayları şimdi yapmaya çalışanlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını yetkililerden istiyoruz. İlçemizde bu tür provokatif olaylara izin vermeyeceğiz” dediler.