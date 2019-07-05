0553 313 94 23

Kuşadası Belediyesi’nden çocuklar için yaz beslenme okulu

Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerinde sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla yaz beslenme okulu açtı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:16
Kuşadası Belediyesi’nden çocuklar için yaz beslenme okulu

Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerinde sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla yaz beslenme okulu açtı.


Drama aracılığıyla doğru ve sağlıklı beslenme eğitimi verilen çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da besin grupları hakkında bilgilendiriliyor.


Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşama geçirdiği faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek çocuklar için yaz beslenme okulu projesini başlattı. Kuşadası Belediyesi’nde görevli pedagog Hülya Özbolat ve psikolog Candan Atak danışmanlığında, uzman diyetisyen Aysen Arıcan Öz ve drama eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimlerde çocuklar besin grupları ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi ile ilgili bilgilendiriliyor. Yenilikçi drama tekniklerinden faydalanılan eğitimler her Perşembe günü merkeze uzak bir mahallede, her Cuma günü ise Ada Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştiriliyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için doğru ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İnsanların beslenme alışkanlıkları çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Atalarımızın da dediği gibi ağaç yaşken eğilir. Bu nedenle sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması çok büyük bir önem taşıyor. Pedagogumuz ve psikologumuzun danışmanlığında diyetisyenimiz ve drama eğitmenimiz tarafından verilen beslenme eğitiminin çocuklarımız ve ailelerimiz açısından çok faydalı olacağına inanıyorum. Çocuk ve gençlerimize yönelik olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşama geçirdiğimiz faaliyetlerimiz ve projelerimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    1. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    2. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    3. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    4. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    5. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    6. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    7. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    8. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    9. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    10. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    11. Akıncı Üssü davası
    12. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    13. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    14. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    15. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    17. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    18. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    19. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    21. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    22. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    23. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    24. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    25. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    26. En fazla kaybettiren BES fonları
    27. Acıgöl’de uyuşturucu taciri 1 kişi..
    28. Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi..
    29. En fazla kazandıran BES fonları
    30. Kayserispor’da 7 futbolcu idmanda yoktu
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik