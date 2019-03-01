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Kuşadası arıtma tesisi törenle hizmete açıldı

Kuşadası Körfezi biyolojik atık su arıtma tesisi için açılış töreni düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 20:08
Kuşadası arıtma tesisi törenle hizmete açıldı

Kuşadası Körfezi biyolojik atık su arıtma tesisi için açılış töreni düzenlendi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, CHP Aydın milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın milletvekili Adnan Sezgin, partililer ve vatandaşlar katıldı.


Türk turizminin amiral gemisi Kuşadası’nın 50 yıllık kanayan yarası olan ve yıllardır ihmal edilen biyolojik atık su arıtma tesisi Kuşadası’nın geçen dönem belediye başkanı M. Esat Altungün döneminde projelendirilip, ihaleye çıkarılmıştı. Kredisi İller Bankası desteğiyle alınan arıtma tesisinin temeli de 1 Ocak 2014 yılında dönemin belediye başkanı Altungün tarafından atılmış ve 2016 yılında hizmete girmesi planlanmıştı.


Açılış töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “ Bugün hizmete giren tesis ile 2050’ye kadar Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’nın atık su sorununu çözecek. Geleceğe yönelik, 2 kademe olarak planlanan tesisin tamamlanan 1. kademesi 340 bin nüfus kapasiteli. Artan nüfusa paralel olarak 2035 sonunda devreye girecek 2. kademe ile kapasitesi 478 bin nüfusa ulaşacak. Tesis hazineden tahsis edilen 60 dönüm üzerinde yer alıyor.63 milyon TL’ye mal olan tesis; ileri biyolojik arıtma denilen, karbon arıtımına ek olarak azot ve fosfor arıtımı yapabilecek yetenekte. Tesiste günde 68 bin metreküp atık su işlenecek.Arıtma sonrası elde edilecek su, cazibeli olarak derin deniz deşarj yöntemi ile denize verilecek “ dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:08
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