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Aktüel Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı
Aktüel

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 01:21:49 -
Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Kervansarayda düzenlenen basın toplantısında programla ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in pop müzik alanında gelenekselleşmiş bir yarışma olduğunu belirtti.

Günel yarışmanın geçen yıl, 6 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlendiğini hatırlatarak bu yıl da Altın Güvercin coşku ve heyecanının kesintiye uğramaması için etkinliği pandemi koşullarında düzenleme kararı aldıklarını kaydetti.

Geçen yıl 6 gün olarak belirlenen etkinlik süresinin pandemi nedeniyle bu yıl 3 gün olarak belirlendiğini ifade eden Günel, şöyle devam etti:

"Altın Güvercin sevincini ve heyecanını, arzu eden tüm hemşerilerimizin ve müzikseverlerin katılımıyla hep beraber yaşamak isterdik. Ancak her şeyin başında sağlık geliyor. Bu nedenle yarışmamız kapsamında 2 bin 500 kişi kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek Berkay konserimizi ve Erol Evgin'in katılımıyla 6 Eylül'de gerçekleşecek final gecemizi sosyal mesafe kuralı doğrultusunda, 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile sınırlandırdık. Öte yandan amfi tiyatroya girişte HES kodu bildirim zorunluluğu getirmek durumunda kaldık. Bu noktada hemşerilerimizin anlayışına güveniyor ve gerek kendi sağlıklarını gerekse de toplum sağlığını korumak için tedbirlere harfiyen riayet edeceklerine inanıyoruz."

Toplantının ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde "Dünden Bugüne Altın Güvercin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Daha sonra bir otelde açılış kokteyli düzenlendi. Kokteylde Ferhat Göçer sahne aldı.




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