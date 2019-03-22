Kuşadası adayı Ömer Günel ilk mitingini yaptı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim çalışmaları kapsamındaki ilk mitingini Ege Mahallesinde yaptı.

Mahalle mitingi olmasına rağmen yoğun katılımın yaşandığı mitinge yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Bayraklar, pankartlar ve dövizlerle miting alanına gelen Kuşadalılar mitingi şölen havasına çevirdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün de katıldığı mitingde halk Süleyman Bülbül’ün, “Size güzel haberler getirdim. Türkiye’de Aydın’da fark atıyoruz. Cumhuriyet şehri Kuşadası başkan Ömer Günel diyor. Bu iş bitti” sözünü dakikalarca alkışladı.

Aydın Milletvekili Bülbül’den sonra konuşmasını yapan CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, “Güzel kentimin güzel insanlarını saygıyla minnetle sevgiyle selamlıyorum. Dünüm Kuşadası’nda, bugünüm Kuşadası’nda, yarınımda Kuşadası’nda olacak. 31 Mart tarihinde yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimle sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Kentinizin geleceğini seçeceksiniz. 30 senedir bu kentte yaşıyorum. 30 yıldır sorunları biriken bir kentten bahsediyoruz. Ben Kuşadası için bir düş kurdum. Bu kentte yapılmayanı ben yapabilirim. Çözülmeyeni ben çözebilirim. Kendime güvenerek ekibime güvenerek karşınıza çıktım.

Karşınızda bu seçimlerde 2 aday var. Karşımda ki rakibimin sloganı şu Kuşadası’na devlet eli değecek. Ama adama sormazlar mı? 2 dönem belediye başkanlığı yaptın. İlk döneminde de ikinci döneminde de iktidar partisinin belediye başkanıydın. O zaman neden devletin eli Kuşadası’na değmedi. İktidar elinin değdiği çevre yolunun durumu ortada, 3 masum vatandaşımız yarım yamalak bırakılan yollarda yaşanan kazalarda vefat etti. Devlet eli kongre merkezine değdi. Kongre merkezinin elektrikleri kesildi. Ben diyorum ki eskinin elinden hiçbir şey olmaz. 10 yıl belediye başkanlığı yaptın bu sürede Kuşadası’nda sadece 3 yıl bulundun.

İktidar partisi tüm ülkede insanları bölen bir dil kullanılıyor.Nefret diliyle insanlarımızı ötekileştiren bir yöntem kullanıyorlar. Bu yarış başladığından beri benim şahsıma yürütülen iftira kampanyasına ne yazık ki iki çocuk annesi kadın meclis üyemde aynı şekilde maruz kaldı. Ama biz asla o seviyelere inmeyeceğiz. Bizim kentimiz ile ilgili projelerimiz var. Biz sizin iftiralarınızla uğraşmayacağız. Varsa elinizde belge gidin yasal mecralara başvurun. Eğer belgeleriniz doğru ise bizde boyumuzun ölçüsünü alalım. Ama siz sandıkta zaten alacaksınız. Sizi bu halde endişeye sokan şey kaybettiğinizin bilincinde olmanız. Biz ekibimiz ile bu kente nasıl hizmet edeceğimizi planladık. Kentin sorunlarını biliyoruz. 10 yıldır sokaklardayız. Her adımını her kaldırımını biliyoruz” dedi.