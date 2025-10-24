Kuş Gribi Almanya’ya yayılıyor: On binlerce hayvan telef oldu

Almanya hayvan sağlığından sorumlu Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), yüksek derecede bulaşıcı H5N1 alt türü kuş gribinin, Bremen dışındaki 15 eyalette yabani kuşlarda tespit edildiğini duyurdu. Enstitü sözcüsü, “Yalnızca turnalarda değil, diğer kuş türlerinde de çok dinamik bir enfeksiyon modeli gözlemliyoruz” dedi.

Salgın, özellikle doğu eyaletlerinde büyük kayıplara yol açtı. Berlin yakınlarında binin üzerinde turna kuşunun kuş gribinden öldüğü bildirildi. FLI, göçmen kuşların henüz zirve dönemine ulaşmadığını belirterek, çiftlik hayvanlarına bulaşma riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Şu ana kadar ticari kümes hayvancılığı yapan sekiz eyalette salgın tespit edildi. Güneybatıdaki Baden-Württemberg eyaletinde 15 bin, Hollanda sınırındaki Rees kasabasında ise 19 bin hayvan itlaf edildi. Son haftalarda, ülke genelinde 200 binden fazla tavuk, kaz, ördek ve hindi salgının yayılmasını önlemek amacıyla öldürüldü.

Almanya, en büyük kuş gribi salgınını 2020 yılında yaşamış, o dönemde 2 milyondan fazla hayvan itlaf edilmişti.

Tarım Bakanı Alois Rainer, son iki haftada vaka sayılarında olağanüstü bir artış görüldüğünü belirterek, “Virüsün yayılmasını önlemek en büyük önceliğimiz. Hayvanları korumak ve tarım sektöründeki ekonomik zararı en aza indirmek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Bakanlık, Avrupa Birliği’nden, itlaf edilen değerli hayvanlar için verilen tazminat miktarının 50 eurodan 110 euroya çıkarılmasını talep etti.

Yetkililer, ilerleyen haftalarda göçmen kuş hareketliliğinin artmasıyla birlikte yeni salgınların görülebileceği uyarısında bulundu.