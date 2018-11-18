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Kuş avlıyordu... Arkadaşı kafasından vurdu!

Kocaeli'de arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan şahıs, arkadaşının silahından çıkan saçmanın kafasına isabet etmesiyle ölümden döndü. Avcı, hastaneye kaldırıldı.

18 Kasım 2018 Pazar 12:12
Kuş avlıyordu... Arkadaşı kafasından vurdu!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kuş avlarken, arkadaşlarından birisinin ateşlediği saçmalardan birinin kafasına isabet ettiği avcı yaralandı.

Saçma kafasına isabet etti

 

Olay, Kocaeli’nin kandıra ilçesi Dalca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Ç. (48), 4 arkadaşıyla birlikte kuş avlamak için sabah saatlerinde ormanlık alana geldi. Abdullah Ç. avlanırken, arkadaşlarından birinin ateşlediği saçmalardan birisi kafasına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah Ç.'nin sesini duyan arkadaşları hemen yardımına koşarak durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

Hayati tehlikesi yok

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Abdullah Ç., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, arkadaşları ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:12
  1. Abdullah Ç
  2. Kocaeli
  3. kuş avı

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