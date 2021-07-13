Galatasaray, Layvin Kurzawa transferinde anlaşmaya vardı. Layvin Kurzawa'ın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Kurzawa kimdir? Kurzawa kaç yaşında? Kurzawa nereli? Layvin Kurzawa hangi takımda oynuyor? İşte Kurzawa hayatı.

Layvin Kurzawa kimdir?

Layvin Kurzawa, 4 Eylül 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 1996 senesinde Stade Raphaëlois altyapısında başlayan Kurzawa, 2007 senesinde Monaco altyapısına geçti. İlk profesyonel müsabakasına Monaco B ile çıktı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde Monaco ile imzaladı. 2010-15 yılları arasında Monaco'da 75 maçta forma şansı bulan Kurzawa, mevkii yüzünden fazla gol şansı bulamasa da 6 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2015-2016 sezonu başladığında Monaco forması olan Layvin Kurzawa, 3 haftanın sonunda Paris Saint Germain’in transfer teklifini kabul etti ve 25 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Layvin Kurzawa, milli formayı kariyerinde ilk kez 2010 yılında Fransa U-19 takımında giydi ve burada 8 maça çıktı. 2013 yılında Fransa U-20 takımına çağrıldı. Gösterdiği performansı etkili olması sebebiyle aynı yıl içerisinde Fransa U-21 kadrosuna davet edildi. Bu iki takımda 7 maça çıkıp 3 gol attı. 2014 yılında ise Fransa A Milli Takımı’nda forma fırsatı yakaladı. Kariyeri boyunca 2 kez a milli forma altında forma şansı buldu.