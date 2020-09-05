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Gündem Kurz kudurdu
Gündem

Kurz kudurdu

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki kararlı duruşu Türk ve İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u da panikletti. Yunanistan’a sahip çıkılması gerektiğini belirten Kurz, “Erdoğan ve Türkiye’ye teslim olursak o zaman iyi geceler Avrupa” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:01:00 -
Kurz kudurdu

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Adalar Bölgesi’ndeki tahriklerine Avusturya da sahip çıktı. Mülteci krizinin 5. yıl dönümünde Avusturya televizyonuna verdiği röportajda, bu yılın başlarında Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan gerginliğe değinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan’ın, Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Avusturya Şansölyesi ayrıca, “Erdoğan’ın baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz” dedi.

Küstahlıkta sınırı aştı

“Erdoğan ve Türkiye’ye teslim olursak, o zaman iyi geceler Avrupa” şeklinde konuşan Kurz, Birliğin “kaçan kitleleri silah olarak kullanmakla” suçladığı Erdoğan’ın şantajına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

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Yorumlar

deniz

KÜÇÇÜK KÜÇÇÜK DEVLETÇİKLERİN SÖYLEMLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ŞİZOFREN OLMUŞLAR BİR ŞEYDEN ÇOK KORKARSA BİR İNSAN VE BAŞINA GELİR DERLER AVUSTURYA ÇOK KORKUYOR
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