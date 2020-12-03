  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kurz kendini aştı! Koronavirüs vakalarını Türkiye'den bildi
Dünya

Kurz kendini aştı! Koronavirüs vakalarını Türkiye'den bildi

Yaşına başına bakmadan Türkiye'ye karşı hadsiz çıkışlarda bulunan Avusturya'nın "Çömez Başbakanı" Sebastian Kurz, ülkesindeki koronavirüs vakalarının artmasının sebebi olarak Türkiye'yi işarat etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:49:00 -
Kurz kendini aştı! Koronavirüs vakalarını Türkiye'den bildi

Avusturya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önlemlerini sıklaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, korona ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sebastian Kurz, basın kürsüsünde yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının Avusturya'da yaz aylarında düşük olduğunu, şu an ise son derece arttığını belirterek, bunun suçunu gurbetçilere attı.

Kurz açıklamasında "Kısıtlamalardan sonra yaz aylarında çok çok düşük rakamlarımız vardı ve tatilcilerin dönmesi üzerine özellikle kendi memleketinde yazı geçiren insanlar yüzünden enfeksiyonları ülkemize aldık." ifadelerini kullandı.

Avusturya, dünyada en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler arasında ilk 10’da yer alıyor.

Avusturya’da yaşayan diğer milletler arasında da Almanlar ve Polonyalılar ile birlikte Türkler en kalabalık etnik grup.

Avusturya nüfusu 2020 yılı itibari ile 9 milyonun üzerine çıkmış durumda. Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşların sayısı ise 180 bin dolayında bulunuyor ve bu sayı her yıl artmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle
Dünya

Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle

İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı.
BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı
Dünya

BM Genel Sekreteri 'intihar girişimi' diyerek uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, gezegende meydana gelen tehlikeye dikkat çekerek kayıpların koronavirüsten 6 kat daha tehlikeli olduğunu vurgul..
Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Ekonomi

Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Taleplerin açıklanacağı ilk toplantı Co..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay