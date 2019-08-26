0553 313 94 23

Kuryeye servis dönüşü şoku yaşadı

Antalya’da bir fast food firmasından sipariş götüren kuryenin park ettiği esnada motosikleti çalındı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:04
Kuryeye servis dönüşü şoku yaşadı

Antalya’da bir fast food firmasından sipariş götüren kuryenin park ettiği esnada motosikleti çalındı. Motosiklet takılı olan GPRS sistemi üzerinden bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 206 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Kent merkezindeki bir fast food firmasında paket görevlisi olarak çalışan Tuncay G, siparişi vermek üzere motosikletiyle apartman önüne geldi. Bir anlık dalgınlık sonucu motosikletin anahtarını üzerinde bırakan Tuncay G, daireye çıktı. 3 dakikada içinde geri gelen Tuncay G, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Tuncay G, GPRS sistemi üzerinden takip edilmesi için durumu firma görevlilerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla motosikletin çalındığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Plakası ve konumu alınan motosikleti bulmak için polisler Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerine geldi. Ekipler motosikleti bir apartman önünde park halinde buldu. Tuncay G, ise mesai arkadaşlarıyla motosikletinin yanına geldi. Tuncay G’nin büyük korku yaşadığı görüldü. Polis kaskı takarak motosikleti çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilimizde açık alanda alkol yasaklandı
    1. O ilimizde açık alanda alkol yasaklandı
    2. İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Büyük Taarruz’un yıldönümünde..
    5. STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya..
    6. FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi..
    7. Madendeki göçükte yaralanan işçi..
    8. "THK iki misli fiyat istediği için..
    9. Benzin, motorin ve otogaza zam!
    10. Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha..
    11. "Hababam Sınıfı" oyuncusu Faruk Şavlı..
    12. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl..
    13. İstanbul Valiliğinden "kayıt parası"..
    14. Kula Ziraat Odası Başkanı Topal’ın acı..
    15. Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi..
    16. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü,..
    17. Köpeğe çarpıp kaçtı
    18. Geleneksel Türk Oyunları Festivali..
    19. Ümraniye’de katliam yapan genç ile..
    20. Manisa Şehir Hastanesi personeli..
    21. Ereğli’deki hırsızlık şüphelileri..
    22. Milli Savunma Bakanlığı:"Pençe-3..
    23. Ankara polisi yaşlı adamı bağlayıp..
    24. İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil..
    25. Gaziantep'te "kaçak ilaç" operasyonu
    26. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3..
    27. Piyasalarda gün sonu
    28. Quaresma'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
    29. Borsa günü yatay tamamladı
    30. Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür..
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”