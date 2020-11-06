  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kurye Nedir, Nasıl olunur?
Aktüel

Kurye Nedir, Nasıl olunur?

Kuryeler başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörde ihtiyaç duyulan meslektir. Peki Kurye nedir, ne iş yapar? İşte, kuryelik hakkında tüm bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:37:00 -
Kurye Nedir, Nasıl olunur?

Resmi evraklar, belgeler ve postalar ise hem hızlı hem de güvenli olduğu için arabalı kuryeler tarafından taşınmaktadır. iş yoğunluğunun olduğu dönemlerde firmalar tarafından belli bir süreliğine işe alınan kuryelerde olabiliyor. Bu kuryeler ''kiralık kurye'' ya da ''geçici kurye”dir. Bu alanda hizmet veren kişiler genellikle belli bir semt ya da mahalle içinde görev yaparlar. Şehir dışına paket gönderimleri olduğunda kargo firmalarıyla anlaşırlar. Günümüzde daha hızlı ve ekonomik olduğu için bisikletle teslimat yapan kuryeler de bulunuyor. Bisikletle teslimat yapan kişilere de ''moto kurye'' adı verilir.

Bunların yanı sıra son yıllarda standart kurye hizmetlerinin yanında müşterilere ''ekspres'' olarak adlandırılan yeni bir hizmet sunuluyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan ekspres kuryeler, adreslere hızlı bir şekilde ulaştırılması gereken resmi evrakların teslimatında çalıştırılıyor.

Kurye Ne İş Yapar?

Kuryeler belge, posta, paket ve evrakları, verilen adreslere teslim ederler ve amirlerini teslim aldıkları ve ettikleri paketler hakkında bilgi verirler.

Kurye Nasıl Olunur?

Kuryelik için herhangi bir diploma gerekmiyor. Moto kurye olmak isteyen kişi A1 ya da A2 ehliyetinin olması gerekiyor. B ehliyetine sahip olanlar ise arabalı kurye arayan firmalara başvurabilirler. Kuryelik için istenilen belgeler diğer işler ile aynıdır. İş yoğunluğu fazla olduğu için 18 - 30 yaş arası ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin başvuruları daha ön planda tutuluyor. Bu işte tecrübesi olanların diğerlerine göre iş bulma şansı çok daha yüksek oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması
Dünya

Trump'ın rakibi Biden'dan son dakika açıklaması

ABD'de seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken Donald Trump ve Joe Biden'dan art arda açıklamalar geliyor. Trump, seçimlerde hil..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay