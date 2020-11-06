Kurye Nedir, Nasıl olunur?

Resmi evraklar, belgeler ve postalar ise hem hızlı hem de güvenli olduğu için arabalı kuryeler tarafından taşınmaktadır. iş yoğunluğunun olduğu dönemlerde firmalar tarafından belli bir süreliğine işe alınan kuryelerde olabiliyor. Bu kuryeler ''kiralık kurye'' ya da ''geçici kurye”dir. Bu alanda hizmet veren kişiler genellikle belli bir semt ya da mahalle içinde görev yaparlar. Şehir dışına paket gönderimleri olduğunda kargo firmalarıyla anlaşırlar. Günümüzde daha hızlı ve ekonomik olduğu için bisikletle teslimat yapan kuryeler de bulunuyor. Bisikletle teslimat yapan kişilere de ''moto kurye'' adı verilir.

Bunların yanı sıra son yıllarda standart kurye hizmetlerinin yanında müşterilere ''ekspres'' olarak adlandırılan yeni bir hizmet sunuluyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan ekspres kuryeler, adreslere hızlı bir şekilde ulaştırılması gereken resmi evrakların teslimatında çalıştırılıyor.

Kurye Ne İş Yapar?

Kuryeler belge, posta, paket ve evrakları, verilen adreslere teslim ederler ve amirlerini teslim aldıkları ve ettikleri paketler hakkında bilgi verirler.

Kurye Nasıl Olunur?

Kuryelik için herhangi bir diploma gerekmiyor. Moto kurye olmak isteyen kişi A1 ya da A2 ehliyetinin olması gerekiyor. B ehliyetine sahip olanlar ise arabalı kurye arayan firmalara başvurabilirler. Kuryelik için istenilen belgeler diğer işler ile aynıdır. İş yoğunluğu fazla olduğu için 18 - 30 yaş arası ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin başvuruları daha ön planda tutuluyor. Bu işte tecrübesi olanların diğerlerine göre iş bulma şansı çok daha yüksek oluyor.