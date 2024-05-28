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Gündem Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme
Gündem

Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-28 13:19:00 -
Kurye Ata Emre Akman cinayetinde önemli gelişme

Balıkesir'de üniversiteli kurye Ata Emre Akman cinayetinde katil zanlısı 17 yaşındaki E.Ö. ile azmettirici babası Orhan Ö.'nün davaları birleşti. Baba-oğul birlikte yargılanacak.

Balıkesir'de üniversiteli kurye Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Katil zanlısı 17 yaşındaki E.Ö. ile azmettirici babası Orhan Ö.'nün davaları birleşti.

Baba-oğul birlikte yargılanacak.

 
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