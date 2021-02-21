Kuruyemiş besin değerleri açısından oldukça zengin bir besin grubudur. Bitkisel yağlı kuruyemişler eğer dengeli tüketilmezse kilo alımına sebep olur. Eğer dengeli, ölçülü bir şekilde kuruyemiş tüketirseniz sağlığınıza olumlu yönde katkı yapmış olursunuz. Çünkü kuruyemişlerin kalp krizi, beyin felci, kas ve eklem hastalıkları, ağrı ve iltihap gibi rahatsızlıklara iyi gelindiği bilinir. Peki Kuruyemişler kaç kalori? Hangi çerezde ne kadar kalori var?

Fındık kaç kalori?

1 avuç fındık: 154 kalori

100 gr fındık: 628 kalori

Badem kaç kalori?

1 avuç badem: 150 kalori

100 gr badem: 598 kalori

Ceviz kaç kalori?

1 avuç ceviz: 164 kalori

100 gr ceviz: 654 kalori

Leblebi kaç kalori?

1 avuç leblebi: 24 kalori

100 gr leblebi: 268 kalori

Antep fıstığı kaç kalori?

1 avuç Antep fıstığı: 101 kalori

100 gr Antep fıstığı: 560 kalori

Kaju kaç kalori?

1 avuç kaju: 138 kalori

100 gr kaju: 553 kalori

Fıstık kaç kalori?

1 avuç fıstık: 170 kalori

100 gr fıstık: 567 kalori

Çekirdek kaç kalori?

1 avuç ay çekirdeği: 112 kalori

100 gr ay çekirdeği: 560 kalori