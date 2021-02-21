Kuruyemişler kaç kalori? Hangi çerezde ne kadar kalori var?
Günlük yaşantıda gerek çayla beraber, gerek bir film izlerken tüketilen kuruyemişlerin kalorisi sağlıklı beslenmeye dikkat edenler için merak ediliyor. Peki kuruyemişler kaç kalori? Hangi kuruyemiş kaç kalori? Hangi çerezde ne kadar kalori var? Kuruyemiş kilo aldırır mı? İşte detaylar…
Kuruyemiş besin değerleri açısından oldukça zengin bir besin grubudur. Bitkisel yağlı kuruyemişler eğer dengeli tüketilmezse kilo alımına sebep olur. Eğer dengeli, ölçülü bir şekilde kuruyemiş tüketirseniz sağlığınıza olumlu yönde katkı yapmış olursunuz. Çünkü kuruyemişlerin kalp krizi, beyin felci, kas ve eklem hastalıkları, ağrı ve iltihap gibi rahatsızlıklara iyi gelindiği bilinir. Peki Kuruyemişler kaç kalori? Hangi çerezde ne kadar kalori var?
Fındık kaç kalori?
1 avuç fındık: 154 kalori
100 gr fındık: 628 kalori
Badem kaç kalori?
1 avuç badem: 150 kalori
100 gr badem: 598 kalori
Ceviz kaç kalori?
1 avuç ceviz: 164 kalori
100 gr ceviz: 654 kalori
Leblebi kaç kalori?
1 avuç leblebi: 24 kalori
100 gr leblebi: 268 kalori
Antep fıstığı kaç kalori?
1 avuç Antep fıstığı: 101 kalori
100 gr Antep fıstığı: 560 kalori
Kaju kaç kalori?
1 avuç kaju: 138 kalori
100 gr kaju: 553 kalori
Fıstık kaç kalori?
1 avuç fıstık: 170 kalori
100 gr fıstık: 567 kalori
Çekirdek kaç kalori?
1 avuç ay çekirdeği: 112 kalori
100 gr ay çekirdeği: 560 kalori