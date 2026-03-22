Midilli Adası’nda kriz: Türk tatilciler saatlerce mahsur kaldı

Midilli Adası’nda bayram tatili kabusa döndü. Şap hastalığı nedeniyle hayvanlarının itlaf edilmesine tepki gösteren Yunanlı çiftçiler, limanı ablukaya alarak giriş ve çıkışları kapattı.

Eylemciler, feribotların hareket etmesini engellerken yüzlerce Türk turist ve binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Saatler Süren Bekleyiş: Soğukta Zor Anlar

Liman çevresinde toplanan kalabalık arasında kadınlar ve çocuklar da yer aldı. Yolcular, gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle uzun kuyruklar oluştururken, birçok kişi aç ve susuz şekilde saatlerce bekledi.

Bazı tatilciler yaşadıkları durumu “gergin ve korku dolu anlar” olarak tanımlarken, şehirdeki yoğunluk ve belirsizlik endişeyi artırdı.

Krizin Nedeni: Çiftçilerin Tepkisi

Eylemci çiftçiler, hükümetin şap hastalığı nedeniyle hayvanlarını itlaf ettiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti. Geçim kaynaklarını kaybettiklerini ifade eden çiftçiler, talepleri karşılanmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını açıkladı.

Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte çiftçilere ödeme yapılacağına dair güvence verilmesi, krizin çözülmesinde kritik rol oynadı.

Gecikmeli Dönüş: Feribotlar Hareket Etti

Yapılan görüşmelerin ardından limandaki abluka kaldırıldı ve feribotların hareketine izin verildi. Yaklaşık dört saatlik gecikmenin ardından Türk tatilciler Ayvalık ve Aliağa limanlarına ulaştı.

Yaşanan kriz sırasında yalnızca Türk turistler değil, başka seferlerde bulunan binlerce yolcunun da mağdur olduğu öğrenildi.

Bayram Tatili Krize Dönüştü

Ramazan Bayramı için yapılan keyifli planlar, Midilli Adası’nda yaşanan bu beklenmedik krizle gölgelendi. Uzmanlar, benzer durumlara karşı özellikle yoğun tatil dönemlerinde seyahat planlarının alternatifli yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.