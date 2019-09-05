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Kurutuluş etkinlikleri ‘Kadın Efeler’ sergisi ve tarihsel drama ile devam etti

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü etkinlikleri Kadın Efeler’ sergisi ve tarihsel drama ile devam etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Kurutuluş etkinlikleri ‘Kadın Efeler’ sergisi ve tarihsel drama ile devam etti

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü etkinlikleri Kadın Efeler’ sergisi ve tarihsel drama ile devam etti.



7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Efeler Kurtuluş Etkinlikleri’nde Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümü kutlaması da yapıldı. Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Sivas Kongresi’nin en önemli yanlarından birisi ilk kez herkesin bağımsızlık inancına hemfikir olması. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde mücadelenin yürütülmesi konusunda hemfikir oluyorlar. Bu çok önemli, eğer bu kararlar alınmasaydı başarı çok zor olabilirdi” dedi.



Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Efeler Belediyesi ve Aydın Sivaslılar Derneği işbirliği ile anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberlik adına gerçekleştirilmiş en önemli adımı olan Sivas Kongresi’nin 100. Yılı büyük bir coşku ile Atatürk Kent Meydanı’nda kutlandı. Aydın Sivaslılar Derneği Başkanı Mukadder Özer’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikler Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın katılımları ile gerçekleşti.



100. yılı kutlamanın gururunu yaşıyoruz diyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Atatürk’ün de Erzurum’da ki başarısından dolayı Sivas’ta ki bu kongre çok önemli. Bu kongreyi İngilizler yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyor; Elazığ Valisine rüşvet verip, paşa yapıyorlar. Yine de birçok insan Atatürk’ü kolluyor ve bağımsızlık uğruna Sivas Kongresi gerçekleşiyor” dedi.


Atay şöyle konuştu:


“Sivas Kongresi ile ilgili önemli başka bir şey daha var; İlk kez herkesin bağımsızlık inancına hemfikir olması. İkinci bir heyet tarafından bu mücadelenin yürütülmesine karar veriyorlar ve o heyetin başkanlığına da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün olması konusunda hem fikir oluyorlar. Bu çok önemli, eğer bu kararlar alınmasaydı başarı çok zor olabilirdi. Bize bu günleri Cumhuriyeti ve bağımsızlığı bu özgürlüğümüzü kavuşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, saygıyla anıyorum.”



Efeler Kurtuluş Etkinlikleri’nde Sanatçı Mustafa Ali Kasap’ın eserlerinin yer aldığı “Kadın Efeler Sergisi” Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ve sanatseverlerin katılımı ile açıldı. 100’e yakın eserin yer aldığı sergide Aydın’ın kurtuluşunda şehit askerlerimiz ile aktif rol almış kadınların hikâyeleri ayrı ayrı tablolarda anlatılıyor.



Efeler Kültür Şenlikleri kapsamında Umurlu Mahallesi’nde de “Hey Gidinin Efesi” isimli müzikli danslı tarihsel dram sergilendi Mehmet Ümit Görgülü’nün yazıp yönettiği oyun, Mahir Yıldırım Konferans Salonu’nda sahnelendi. Kurtuluş zamanı yaşananları seyirciye anlatan oyun, Umurlu halkından büyük alkış aldı.Tiyatro oyununu Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri de izledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:22
  1. sergi
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