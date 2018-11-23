Kurutulmuşların dolma keyfi..



Siz siz olun kışın marketlerden patlıcan, biber alıp da yemeğini yapmaya kalkışmayın. Israrla öğütleniyor ki, her sebze ve meyve mevsiminde yenirse faydalı.. Ama bakın kurutulmuş sebzelerin yemeklerini herkes hararetle tavsiye ediyor.

Gaziantep’te kurutulmuş patlıcan ve biberl dolmalarının zeytinyağlısını bile yapıyorlar. Nefis oluyor. Buyrun size 6 kişilik bir tarif.

Öncelikle biberleri kaynar su içinde 15 dakika haşlayın. Dikkat, ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Haşlanan biberleri bir süzgece alın ve soğuk suyun altından geçirip süzülmesi için bekletin.

Aynı tencereye patlıcanları atın ve biberler gibi haşlayıp, soğuk suyun altından geçirip, süzdürün.

Yaprakları tuzu gidene kadar sıcak suyun içinde bekletin. Eğer taze yaprak kullanıyorsanız öncelikle haşlamayı unutmayın.

Büyükçe bir karıştırma kabına kıymayı koyun. Üzerine iç malzemelerinin hepsini sırasıyla ekleyip iyice yoğurun.

Önce patlıcanların içine kıymayı doldurun. Taşmaması için bir parmak boşluk bırakmayı unutmayın. Patlıcanın ağzını birbirine yapıştırın ki içindekiler çıkmasın. Büyükçe bir tencereye önce patlıcanları arkasından benzer şekilde doldurduğunuz biberleri ve en son olarak sardığınız yaprakları dizin.

Bir kaseye sos için ayırdığınız salçayı koyun, bir miktar kaynar su ekleyip bir sos yapın ve dolmaların üzerine dökün.

Üzerine sıvı yağı gezdirin ve kaynar suyu en üsteki dolmalarla aynı seviyeye gelene kadar ekleyin. Üzerine bir tabak ya da dolma taşı kapatın. Tencerenin kapağını örtün.

Önce orta ateşte, su fıkırdayana kadar kaynatın. Ardından ocağı yavaşa alın ve 45 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın ve 1 saat kadar dinlendirip servis yapın.

Gaziantepliler farklı olarak içine haşlanmış nohut ekler. Limon suyuna kuru nane, pulbiber ve ezilmiş sarmısak katıp, bu sosu servis sırasında dolmaların üzerine dökerler.

Malzemesi

16 adet kuru biber, 16 adet kuru patlıcan, 30 adet salamura yaprak. İçini doldurmak için: Yarım kilo orta yağlı kıyma, 2 adet büyük boy kuru soğan (küp küp doğranmış), 5 adet sarmısak (ezilmiş), 1 bardak pirinç (iyice yıkanmış), 1/2 bardak bulgur (iyice yıkanmış)(bulgur yerine, pirinç miktarını yarım bardak arttırabilirsiniz.), 2 yemek kaşığı (tepeleme) domates salçası, 1 yemek kaşığı (tepeleme) biber salçası, 1 yemek kaşığı (silme) erik ekşisi, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1/4 bardak su, tuz, karabiber

Sos için: 1 yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve kaynar su