Kurutulmuş sebzeli bulgur pilavı tarifi | Nefis pilav tarifleri

Bulgur pilavı hem sağlık açısından tercih edilebilecek hem de lezzet açısından tercih edilebilecek oldukça güzel bir seçenektir. Fırın yemeklerinin yanına en çok yakışan bulgur pilavını kurutulmuş sebzelerle denediniz mi? Kurutulmuş sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte kurutulmuş sebzeli nefis bulgur pilavı tarifi...

Kurutulmuş sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

3 yemek kaşığı kurutulmuş sebze karışımı

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Bulgur pilavı için önce soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın.

Bir pilav tenceresinde zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun.

Bulguru iyice yıkayıp suyunu süzdükten sonra soğanlara ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Sıcak suyu ve damak tadınıza göre tuzu da ekleyip kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın.

Bulgur pilavı tarifimizin en can alıcı noktasına geldik: kurutulmuş sebzelerle karabiberi pilav suyunu hafiften çekmeye başladığında karıştırarak ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edin. İyice demlendikten sonra kapağını açıp servis edebilirsiniz.