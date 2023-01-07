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Yerel Kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon
Yerel

Kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye, polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:49:00 -
Kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon

 İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye, polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçelerine L.K., M.C. ve Y.Ç. isimli 3 şüphelinin, kurusıkı tabancaların namlularını açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adreste yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 180 adet tabanca fişeği, çok sayıda silah aparatı ve namlu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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