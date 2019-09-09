Kurumsal çözümlere Türk Telekom damgası

Türk Telekom, şirketlere sunduğu kurumsal çözümleri ile Türkiye’nin iş dünyasını ve ekonomisini geleceğe taşımaya devam ediyor.

Türk Telekom, sahip olduğu entegre yapısı ile kurumsal alanda mobilden sabit internet ve sese, bulut hizmetlerinden veri ve siber güvenlik merkezi hizmetlerine, kadar Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin tüm iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını tek noktadan karşılıyor. Şirketlerin sahip olduğu potansiyeli zirveye çıkarmayı ve daha da güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, şirketlere yalnızca bugüne değil, yarına da hazır olmalarını sağlayacak yeni nesil kurumsal çözümler sunuyor.

Capital 500 listesindeki tüm şirketlerin teknoloji ortağı olan Türk Telekom, kurumsal internet erişim paketlerinden bulut bilişime, veri merkezi hizmetlerinden akıllı çözümlere, siber güvenlik hizmetlerinden IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümlerine kadar, şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve ürünleri tek elden sunuyor.