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Ekonomi Kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyonu geçti
Ekonomi

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyonu geçti

Kurumlar vergisi mükellef sayısı, geçen ay 65 bin 741 (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:27:00 -
Kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyonu geçti

Mükelleflerin 380 bin 756’sı İstanbul’da, 104 bin 215’i Ankara’da, 62 bin 176’sı İzmir’de kayıtlı bulunuyor. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta 249 bin 449 (yüzde 7.5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113’e çıktı. KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 (yüzde 6.7) artarak 3 milyon 206 bin 85 oldu. Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 (yüzde 6.5) artışla 2 milyon 262 bin 759’a vardı. Kira geliri vergisi mükellef adedi 168 bin 934 (yüzde 7.9) artarak 2 milyon 305 bin 874’ü buldu. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi adedi de 838 bin 937’ye dayandı.

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