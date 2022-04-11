Kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyonu geçti

Mükelleflerin 380 bin 756’sı İstanbul’da, 104 bin 215’i Ankara’da, 62 bin 176’sı İzmir’de kayıtlı bulunuyor. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta 249 bin 449 (yüzde 7.5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113’e çıktı. KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 (yüzde 6.7) artarak 3 milyon 206 bin 85 oldu. Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 (yüzde 6.5) artışla 2 milyon 262 bin 759’a vardı. Kira geliri vergisi mükellef adedi 168 bin 934 (yüzde 7.9) artarak 2 milyon 305 bin 874’ü buldu. Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi adedi de 838 bin 937’ye dayandı.