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Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Dicle Elektrik

Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

22 Şubat 2019 Cuma 13:06
Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Dicle Elektrik

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Şırnak İl Müdürlüğü takımı, Şırnak'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda rakibini 8-4 yenerek şampiyon oldu.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Şırnak’ta kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da hayli çekişmeli geçti.

11 Şubat’ta başlayan turnuvaya ildeki değişik kurumların 28 futbol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Şırnak İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Çekişmeli geçen maçı, Dicle EDAŞ 8-4 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:06
  1. Dicle EDAŞ

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