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Aktüel Kurum: "Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta."
Aktüel

Kurum: "Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:32:19 -
Kurum: "Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta."
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