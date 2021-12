Kurum: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada,Gazi Mustafa Kemal’in ‘Mağrur İzmir’inin ‘Mağdur İzmir’ hâline geldiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz ‘Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın’ diye mücadele ederken siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik.” diye konuştu.

2022 Yılı TBMM Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, “Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle; vatandaşlarımızı, esnafımızı rahatsız eden 81 şehrimizdeki yüzlerce sanayi alanımızı çok daha modern ve çok daha geniş alanlara taşıyoruz.” dedi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Şehirlerimizin kalkınmasına, ekonomisine, istihdamına katkı sağlıyoruz. Yine köylerimizde üretimi, istihdamı arttıran, kalkındıran tarım köy projelerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Daha önce 45 ayrı projede 7bin 400 tarım köy konutunun yapımını tamamladık. Pilot ilimiz Ağrı’da 10 bin 600 baş kapasiteli 314 ahırın, veteriner binalarının ve et entegre tesisinin yer aldığı, 750 milyon lira yatırım bedelli hayvancılık bölgesinin temellerini attık.”

“Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden inşa ettik”

Diyarbakır’da tarihî surları 50 milyon lira yatırımla restore ederken Şırnak’ta Dicle Mahallesi’nde yeni yuvalar yapmaya devam ettikleri bilgisini de veren Murat Kurum, şunları söyledi:

“Mardin’de tarihi binaları ihya ederken Hakkâri’de yurtlar yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Allah’ın izniyle, analarımızın duasıyla, milletimizin desteğiyle de yapmaya devam edeceğiz! Çünkü bizim bölgede attığımız her bir adım Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Açtığımız her millet bahçesi çocuklarımızın neşesi olmuştur.Tamamladığımız her bir konut sıcacık, güven dolu bir yuvaya dönüşmüştür. Biz açtığımız her eserle Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz ‘Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın’ diye mücadele ederken siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın! Siz isteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı; teröre, teröristlere, hainlere teslim etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz.”

“Elazığ ve Malatya’da 30 bin konut, 4 bin köy evi yapıyoruz”

2020 yılında Elazığ depreminin ardından, Elazığ ve Malatya’da büyük bir deprem dönüşümü başlattıklarını dile getiren Kurum, “TOKİ eliyle Elazığ ve Malatya’da 30 bin konut, 4 bin köy evi yapıyoruz.” diyerek1 yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladıklarını, İzmir depreminden sonra İzmirlilerin yaralarını sarmak, o enkazın altından uzanan elleri bırakmamak üzere söz verdiklerini kaydetti.